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Эффектные трюки истребителя Су-57 попали на видео

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В Сети появилось видео тренировочного полета тройки истребителей пятого поколения Су-57. В небе над подмосковным поселком Жуковский они оттачивают программы, которые покажут гостям авиасалона МАКС-2019.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, как трио демонстрирует синхронность действий, выполняя фигуры различной степени сложности. Также был продемонстрирован и одиночный пилотаж, в котором летчик показал все возможности своего истребителя.

Как отмечает «Российская газета», большинство выполненных трюков недоступны иностранным самолетам. Кроме Су-57 из российских их могут выполнять истребители Су-30СМ и Су-35, оснащенные двигателями с управляемым вектором тяги.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч.

МАКС-2019 пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Зрителям покажут полеты боевой авиации и новый топливозаправщик Ил-78М-90А. Также летчики группы «Первый полет» продемонстрируют трюк «Пропеллер», когда три Як-52 будут вращаться параллельно друг другу под углом 180 градусов.

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