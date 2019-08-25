Прямой эфир

Герой России рассказал об усилении Су-57 «отчаянностью»

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Юрий Ващук в интервью еженедельнику «Звезда» назвал истребитель Су-57 настоящей гордостью и рассказал о его достоинствах.

Сны полка: для истребителей Су-57 создают особые военные подразделения
Авиационные полки пятого поколения прикроют главные стратегические направления

По его словам, на данный момент в мире нет самолетов, которые можно было бы назвать аналогом Су-57. Этот истребитель обладает не только сверхманевренностью и умением уходить от противника на сверхзвуковой скорости, но и минимальной заметностью для радаров всех типов.

Помимо этого Ващук отметил, что самолет может как прекрасно контролировать пространство в воздухе, так и осуществлять задания с наземными и надводными целями.

«А теперь добавьте к этому мастерство пилота и известную на весь мир решительность и отчаянность, которая свойственна только русскому человеку. Если наши летчики могли проявлять настоящие чудеса героизма на фанерных самолетах во время прошлой войны, то представляете, что они могут сделать на такой машине!» — подчеркнул он.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч.

29 июля стало известно, что Су-57 запущен в серийное производство. В настоящее время уже подписан контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Истребитель Су-57 впервые покажут на МАКС-2019
В США оценили шансы истребителя F-22 против Су-57

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019