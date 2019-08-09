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В США оценили шансы истребителя F-22 против Су-57

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Эксперт в области обороны и нацбезопасности Кайл Мизоками в своей статье для издания National Interest порассуждал о возможном столкновении американского истребителя пятого поколения F-22 и российского Су-57 и рассказал, какой самолет может выйти победителем в бою.

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По словам специалиста, конструкции обоих истребителей дают им разные преимущества на разных дистанциях.

Так, F-22 Raptor назван сильным бойцом за счет своей скрытности. Американский самолет в случае уклонения от радара противника способен устроить засаду и нанести скрытый удар, что делает его опасным на близких расстояниях.

При этом Су-57 может обнаруживать и устранять угрозы даже на больших расстояниях благодаря своему уникальному радару, а скоростные возможности самолета позволяют ему быстро наносить удар или уходить от потенциальной опасности.

«Как только два противоборствующих истребителя окажутся в поле видимости, комбинация маневренности Су-57, инфракрасного поиска и отслеживания сделает его смертельным противником», - пишет Мизоками.

Эксперт отмечает, что о российском новом истребители известно не так много, поэтому сложно предположить, как завершится реальный бой, однако его системы поиска, слежения и маневренность дают ему преимущество перед американским самолетом.

«Если эти двое когда-либо встретятся, это будет битва на века, но будем надеяться, что этого не произойдет, и мы сможем лишь предполагать, как сложится бой», - добавил Микозами.

7 августа были названы преимущества истребителя Су-57 перед американскими F-22 и F-35.

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