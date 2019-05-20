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Сны полка: для истребителей Су-57 создают особые военные подразделения

Авиационные полки пятого поколения прикроют главные стратегические направления
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Для истребителей Су-57, поступление которых в Вооруженные силы анонсировал президент Владимир Путин, будут сформированы новые авиаполки. Как рассказали «Известиям» несколько источников в Минобороны, эти военные части будут иметь принципиально иную структуру. В частности, в их составе появятся специальные наземные подразделения, отвечающие за радиолокационную незаметность самолетов. Эксперты полагают, что «полки пятого поколения» создаются для прикрытия основных стратегических направлений: Дальнего Востока, Юго- и Северо-Запада России.

О том, что к 2027 году в ВКС поступит 76 истребителей Су-57, Владимир Путин заявил на военном совещании в Сочи 15 мая. Такое количество самолетов позволит укомплектовать сразу три полка двухэскадрильного состава, в каждом из которых по штату должно быть по 24 летательных аппарата. Еще четыре машины, уточнили собеседники «Известий» в Минобороны, попадут в липецкий 4-й Центр боевой подготовки. Там летчики-инструкторы начнут обучение пилотов для «пятьдесят седьмых».

Справка «Известий»

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения. Первый полет машина совершила в 2010 году. Самолет может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, дальность полета составляет около 4,3 тыс. км. Су-57 способен обнаружить летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей.

Со времени первого полета построено в общей сложности 10 летных экземпляров. Истребитель Су-57 успешно прошел испытания не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях в Сирии.

Три полка для ВКС

Сейчас в ВКС рассматривают два варианта развертывания частей, куда поступят Су-57. Наиболее вероятный — создание нового авиационного полка и перевооружение на новую технику двух действующих. Нельзя исключить и того, что самолеты пятого поколения получат уже существующие подразделения. По словам источников «Известий» в Минобороны, окончательное решение по этому вопросу будет принято после согласования с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) графика поставок самолетов в войска.

Скорее всего, «полки пятого поколения» создаются для прикрытия основных стратегических направлений. Один из них будет базироваться на Востоке, второй — на Юго-Западе, третий — на Северо-Западе страны, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. По его мнению, существует большая вероятность того, что одними из первых на новые истребители пересядут летчики 23-го истребительного авиаполка 303-й смешанной авиационной дивизии в Хабаровском крае, который дислоцируется в Дзёмги. Этот аэродром используется для проведения испытаний авиазаводом им. Ю. Гагарина (расположен рядом с Комсомольском-на-Амуре), который и будет отвечать за серийное изготовление отечественных стелс-истребителей.

— В ВКС стараются направить новую технику в первую очередь в те части, которые находятся близко к заводам-изготовителям. В пользу такого выбора говорит и то, что у 23-го авиаполка есть опыт освоения современной техники: несколько лет назад он был первой частью в ВКС, получившей на вооружение истребитель Су-35, — рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков.

Такого подхода при принятии новой техники на вооружение для ВКС военное руководство придерживается не первый год. В частности, истребители Су-30СМ первым получил 120-й смешанный авиационный полк из Домны, который находится недалеко от Иркутска, где выпускались эти самолеты.

Для Су-57 в настоящее время активно разрабатываются новые виды вооружения. В частности, самолеты получат новую сверхдальнобойную гиперзвуковую ракету «воздух–воздух» Р-37М, которая может поражать высокоскоростные воздушные цели на расстоянии более 300 км.

Только опытные пилоты

Особое внимание будет уделено подготовке кадров для новых частей, отмечают источники «Известий» в Минобороны. На Су-57 установлено большое количество сложного вооружения и высокотехнологичного оборудования, а также новые двигатели — для управления ими потребуются специалисты и пилоты высочайшей квалификации.

К полетам на самолетах пятого поколения Су-57 сначала будут допускать наиболее подготовленных летчиков, заявил «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Новые самолеты будут приниматься на вооружение постепенно, — рассказал он. — Сначала самолеты пройдут обкатку на заводе, затем их направят в Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны имени В.П. Чкалова в Ахтубинске. Здесь проверят оборудование и вооружение каждого самолета, проведут контрольные испытания, а часть летчиков переучат на новый самолет.

«Авиаполки пятого поколения» получат и принципиально новое наземное оборудование. В частности, для работы с истребителями Су-57 изготовят мобильные ангары, где можно будет отследить состояние стелс-покрытия машин, которое делает их невидимыми для локаторов противника, и выяснить, как полеты сказались на заметности истребителя в радиолокационном, инфракрасном и других спектрах обнаружения. Проверять бортовое оборудование и обшивку Су-57 на предмет нештатного радиоэлектронного излучения будет личный состав.

Оборудование для тестирования радиоэлектронной незаметности Су-57 уже прошло испытание в Сирии в ходе боевой проверки этих машин.

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