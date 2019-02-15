Вид сверху: ВКС России нуждаются в обновлении парка «летающих радаров»

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения нового поколения А-100, предназначенный для смены машин А-50 советской разработки, начал очередной этап летных испытаний. Разработчики самолета и представители заказчика отметили возросшие возможности новой машины . «Известия» разбирались в состоянии проекта и перспективах нового «летающего радара».

Последний страж империи

Сирийская операция стала первой для отечественных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 продолжительной кампанией с момента распада СССР и оказалась непростым экзаменом. Работать приходилось не только по воздушным целям. Оборудование А-50 использовалось в том числе для разведки позиций противника на земле, в частности, в ходе операций в районе Алеппо и Пальмиры. И сточники «Известий» в Вооруженных силах России отмечают, что во время выполнения некоторых заданий командования А-50 внесли существенный вклад в пополнение базы данных электронных сигналов — вскрывая частоты используемых противником систем связи, направления их работы и т.д.

самолет Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на российской авиабазе Хмеймим Фото: ТАСС/Лысцева Марина

А-50 с комплексом радиотехнического оборудования «Шмель» со своей задачей справился — применение борта позволяло российским и сирийским военным своевременно обнаружить даже скрытые позиции противника, оснащенные средствами связи и передачи данных, после чего по позициям сирийских боевиков наносились ракетно-бомбовые удары. При этом А-50 попутно задействовали не только для проведения крупных наступательных операций, но и для мониторинга надводной и воздушной обстановки в приграничных районах, что позволяло контролировать действия чужой авиации в прилегающих районах.

Радиолокационное оборудование А-50 позволяет обнаруживать и малозаметные цели, такие как крылатые ракеты на фоне земли.

Аппаратура непрерывно совершенствовалась, но даже с учетом нескольких программ модернизации А-50 в основе остается всё еще советским самолетом разработки 1970-х годов. Именно для его замены создается модернизированный А-100 «Премьер» — самолет, использование которого позволит существенно расширить боевые возможности ВКС и вооруженных сил в целом.

Рубеж обороны

Еще в середине нулевых, когда было подписано и стало обретать первые практические очертания постановление о начале работ по перспективному комплексу ДРЛОиУ, среди главных задач было обозначено повышение быстродействия комплекса и его способности точно распознавать цели в сложных условиях. В этом отношении А-100 стал настоящим прорывом. Одной из наиболее сложных проблем, которые встали перед разработчиками систем радиотехнического контроля, стала разработка полностью оборудования, не просто сопряженного с антеннами, активными и пассивными датчиками, но и способного с высокой точностью и большой скоростью автоматически определять параметры излучения, исходящего от военной техники и объектов противника, и передавать эти данные войскам.

самолет Самолет дальнего радиолокационного обнаружения нового поколения А-100 Фото: ТАНТК им. Г.М. Бериева

Самолет А-100 практически полностью повторяет облик самолета ДРЛО А-50, но его надфюзеляжная РЛС, а также активные и пассивные датчики машины «завязаны» на полностью цифровой вычислительный комплекс, что позволяет проводить сканирование местности на удалении до 650 км в два раза быстрее по сравнению с А-50. Такой комплекс, как отмечают источники «Известий» в ОПК, позволит значительно улучшить управление фронтовой и истребительной авиацией на поле боя. При этом максимальные скоростные параметры обнаруживаемых целей ограничиваются скоростью 3,3–3,5 тыс. км/ч.

«Исходя из скоростных и других параметров цели БЦВМ сможет высчитывать не только точку встречи, но и проинформирует экипажи о типах воздушных судов и работе бортовых комплексов радиоэлектронной разведки», — отметил источник «Известий» в военной промышленности.

Новая волна

Как и комплексы ДРЛОиУ прошлого поколения, электроника «Премьера» будет работать в сантиметровом диапазоне. Вместе с тем его оборудование создано с учетом требований повышения способностей «летающих радаров» по обнаружению малозаметных целей. В частности, дальность обнаружения крылатых ракет должна возрасти с 200 до более 300 км.

За эти возможности, как отмечают источники «Известий» в ОПК, отвечает РЛС с активной фазированной антенной решеткой, выполненная на новой элементной базе. Совершенствование оборудования и программного обеспечения позволит значительно быстрее, лучше и качественнее решать и другие типовые задачи. Некоторые специалисты предполагают, что дальность обнаружения самолетов противника радаром А-100 может вплотную приблизиться к тысяче километров и даже превысить этот показатель.

самолет Самолет дальнего радиолокационного обнаружения нового поколения А-100 Фото: ТАНТК им. Г.М. Бериева

Поставки А-100 в ВКС России должны начаться уже в 2020 году, однако с быстрым серийным производством могут возникнуть некоторые сложности. Учитывая постепенную модернизацию комплексов ДРЛОиУ А-50, текущая потребность ВКС РФ в новых самолетах радиолокационного дозора оценивается не менее чем в 20 единиц . С учетом возможного списания А-50 в следующие 10–12 лет потребность в А-100 оценивается в 30-35 самолетов, а в случае интереса к комплексам этого типа со стороны зарубежных заказчиков, к примеру, таких, как Индия, нагрузку на предприятия ВПК придется значительно увеличить.

В разговоре с корреспондентов «Известий» военный эксперт Юрий Лямин отметил, что необходимость замены А-50 и модернизированных А-50У может возникнуть заметно быстрее, чем ожидалось.

«Даже модернизированные А-50У сейчас нуждаются в замене. Если учесть, что ресурс самолетов этого типа будет скоро исчерпан, к замене авиапарка и серийному производству А-100 нужно готовиться уже сейчас», — отметил эксперт.

Пока неизвестно, как будет реализована программа создания А-100 с учетом объемов финансирования ГОЗ до 2027 года, однако в целях обеспечения нормального функционирования Сухопутных войск, истребительной, оперативно-тактической авиации и вооруженных сил в целом эксперты считают необходимым выделение работ над А-100 в список приоритетных проектов.

Темпы производства А-100 будут зависеть не только от возможностей поставщиков радиолокационного оборудования, но и от дальнейшего хода программы производства в России самолетов Ил-76МД-90А. Пока что на этой платформе, помимо собственно транспортных «семьдесят шестых», создается еще и «летающий танкер» Ил-78М-90А, и собственно, «летающий радар». В дефиците находятся все три типа машин, и то, каким образом в итоге будут расставлены приоритеты, — возможно, самый интересный вопрос.

самолет Самолет Ил-76МД-90А с оптико-электронной системой защиты «Президент-С» Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков