Авиация получила усовершенствованную защиту

Российская авиация будет лучше защищена от радаров и ракет противника. Минобороны РФ получило модернизированные комплексы «Хибины», доработанные по итогам боевого применения в Сирии. Теперь такая система способна прикрыть от зенитных ракет не только самолет-носитель, но и небольшую авиагруппу. «Хибины» также научили находить и подавлять каналы радиосвязи.

Первые усовершенствованные «Хибины» уже поступили в авиационные полки, участвующие в сирийской операции. Об этом рассказали «Известиям» в Главном штабе Воздушно-космических сил (ВКС). Такая система поставляется на вооружение в рамках масштабной программы модернизации и технического переоснащения боевого авиационного парка.

Контейнерная станция активных помех индивидуальной защиты разработана Калужским научно-исследовательским радиотехническим институтом. Сейчас оборудование комплекса размещается в двух подвесных контейнерах, которые устанавливаются на крыльях самолета. В одном из них находится приемник, определяющий частоту радиосигнала противника. Во втором — устройство цифровой памяти с передатчиком для формирования ответного сигнала помехи.

Система самостоятельно анализирует излучение радиотехнических и радиолокационных средств противника и по специальному алгоритму принимает решение — какие помехи применить. Они могут быть мощными шумовыми — забивающими весь радиодиапазон. В случае «уводящих» помех в эфире создается множество ложных целей, среди которых потеряются настоящие самолеты.

В модернизированной версии системы появился третий блок, который крепится под фюзеляжем. В нем установлено новое оборудование, которые значительно расширяет возможности основного комплекса.

Вспомогательный контейнер дополнительно подвешивается на основной самолет, когда на боевое задание вылетает группа. С ним этот истребитель сможет прикрывать радиопомехами всю группу, действующую в одном боевом строю.

При модернизации «Хибин» были применены самые современные достижения радиоэлектроники. Новая версия комплекса будет способна глушить радиоэлектронными помехами самолеты и наземные комплексы ПВО, вести радиотехническую разведку. Кроме того, она сможет находить каналы радиосвязи противника и нарушать их работу.

Усовершенствованные комплексы многократно повысят живучесть истребителей, работающих в зоне с усиленным противодействием ПВО, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Систему РЭБ для групповой защиты истребителей пытались создать на протяжении нескольких десятилетий, — рассказал Алексей Леонков. — Контейнеры «Хибин» прежних версий первоначально ставились на Су-34, Су-35 и выполняли задачи исключительно индивидуальной защиты. Но в этом случае полезная нагрузка, в том числе количество боеприпасов, которую может поднять самолет, значительно уменьшается. Более рационально использовать комплекс РЭБ на одном самолете, чтобы другие могли брать на борт полный боекомплект. Идея групповой защиты позаимствована у американцев, которые используют для прикрытия истребителей самолет РЭБ Boeing EA-18 Growler.

Модернизированные «Хибины» исключат возможность прицельной работы по прикрываемым самолетам ракетами «воздух-воздух» и «земля-воздух». Комплекс формирует такой уровень сигнала, что искажает «картинку» на радарах, скрывая истинное положение истребителей.

Более того, становится невозможно определить, какой именно тип самолета находится под защитой. Также не видно, какая цель приближается — групповая или одиночная. Это снижает точность целеуказания и мешает противнику выбрать вооружение.

По заявлению Минобороны, доля современных средств радиоэлектронной борьбы в Вооруженных силах России к 2020 году может достичь 80–90%. Российские средства РЭБ подтвердили высокую эффективность в Сирии и рассматриваются как асимметричное оружие для войн нового поколения.