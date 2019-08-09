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В мире оценили новейший российский беспилотник «Охотник»

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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В начале августа российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» совершил первый полет. Аппарат успешно в течение 20 минут облетел аэродром на высоте 600 м, а затем приземлился.

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Российская новинка активно обсуждается военными экспертами во всем мире.

Так, китайское издание Sohu отмечает, что появление БПЛА «Охотник» показало, что Россия до сих пор входит в число стран с сильнейшей военной промышленностью.

Беспилотник выполнен по схеме «летающее крыло» и имеет сравнительно небольшие размеры. При этом его стелс-характеристики оказываются лучше, чем у китайского истребителя J-20, пишет газета.

Кроме того, БПЛА может быть использован совместно с истребителями пятого поколения Су-57, что повысит эффективность выполнения заданий.

Эксперты американского издания The Drive в свою очередь отмечают, что дизайн «Охотника» напоминает облик американского ударного самолета F-117 Nighthawk. При этом конструкция беспилотника может позволить ему летать на сверхзвуковых скоростях и использоваться в качестве ведомых в звене с новейшими Су-57.

7 августа источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что до конца года «Охотник» осуществит еще несколько полетов и выполнит усложненные задачи.

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