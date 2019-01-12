Облик «Альтаира»: каким будет новый российский ударный беспилотник

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в 2019 году совершит полет первый тяжелый беспилотник российской разработки. БПЛА «Альтаир», разработанный казанским ОКБ имени Симонова, по-прежнему остается одним из самых важных проектов в области отечественной беспилотной авиации, однако за длительное время работ над проектом конструкция машины претерпела ряд изменений. О том, почему эта машина важна для российских военных и каким будет первый российский разведывательно-ударный дрон, — в материале «Известий».

Цена вопроса

В последнее время Минобороны России неоднократно упрекали в отсутствии прогресса по беспилотным летательным аппаратам. Легкие разведчики типа «Орлан», интегрированные в части и подразделения Сухопутных войск, долгое время не принимались в расчет, хотя использование БПЛА именно этого типа позволило сформировать основу тактики применения и дальнейшего усиления роли беспилотников на поле боя. Боевые действия в Сирии пошли Российской армии на пользу — всего за два года операции ВС РФ в Сирии ежемесячный налет беспилотной авиации превысил 1 тыс. часов, а к 2019 году ни одна наступательная операция не обходилась без воздушной разведки с помощью беспилотников. После начала активного применения беспилотников для разведки и доразведки целей перед ударом, а также объективного контроля результатов работы авиации стало очевидно, что применение БПЛА, оснащенных средствами поражения, может значительно сократить время от обнаружения цели до поражения и повысить эффективность армии в целом.

Важно заметить, что в случае с малоразмерными беспилотниками-разведчиками речь также шла об изделиях, для производства которых не требуется проведения серьезных научных или опытно-конструкторских работ, а стоимость беспилотников, производство которых было освоено практически сразу, не сопоставима со стоимостью проектирования и серийного производства машин с ударными возможностями.

Альтаир Запуск беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

К 2015 году разработка тяжелой разведывательной машины с опционально-ударными возможностями «Альтаир» продолжалась четыре года. Силами ОКБ имени Симонова была проделана колоссальная работа, которая в целом отвечала ключевым положениям технического задания, составленного военными. Однако быстро «запрыгнуть» в тему ударных БПЛА не получилось — разработка машины затянулась, а на ее создание, по разным данным, было потрачено более 3 млрд рублей. Источник «Известий» в ОПК отмечает, что к таким расходам — как со стороны военных, так и со стороны конструкторского бюро — привело отсутствие ряда ключевых решений в области беспилотных летательных аппаратов, однако создание первого ударного российского дрона всё равно обошлось значительно дешевле, чем разработка его зарубежных аналогов.

«Если принять во внимание тот факт, что разработка американского MQ-1 обошлась почти в $2,5 млрд, нетрудно подсчитать разницу в стоимости разработки отечественной машины. Важно помнить и о другом: «Альтаир» создавали с нуля — систему управления, планер и всё, что сейчас летает, сначала нарисовали на чистом листе, а потом собрали и поставили «на крыло». Подобного опыта ни у кого в стране до начала работ по этой теме просто не было», — сообщил источник.

Взлет и набор высоты

За время проведения опытно-конструкторских работ машина значительно «прибавила в весе» — к стартовым пяти тоннам веса, прописанным в техническом задании, добавились еще две. Однако, по словам источника, существенных ограничений на режимы полета прирост массы не наложит.

«Сама машина при этом оказалась практически полностью композитной. Металлическими остались только моторамы. Это позволило вместить в планер тяжелое радиоэлектронное оборудование — от оптики и радиолокатора бокового обзора до других средств, предусмотренных не только разведывательной версией. Добавьте сюда запас топлива в баках — и получается значительный прирост по массе практически без ограничений по режимам полета», — пояснил «Известиям» источник, близкий к разработке БПЛА.

При этом ОКБ имени Симонова оказалось единственным в стране предприятием, способным решить такую задачу. Более крупные авиационные КБ сфокусировались на решении не менее важных задач. Даже испытывая серьезные сложности, связанные не только с отсутствием опыта у самого КБ, но и с проверками правоохранительных органов, цельнокомпозитный (и самый большой в стране) беспилотник, созданный в ОКБ имени Симонова, поднялся в воздух в 2016 году — всего через год после официального показа, после чего начался длительный процесс его доводки.

Альтаир БПЛА «Альтаир» Фото: aviator.guru

На крыло самая большая «птица» из когда-либо созданных в России поднялась с немецкими двигателями RED A03, к которым по ряду параметров у головного заказчика возникли большие вопросы. Главный вопрос вызывает ресурс двигателей, который может оказаться заметно ниже заявленного. Однако несмотря на претензии к зарубежным силовым агрегатам, главные испытания беспилотника «Альтаир», по словам источника «Известий» в ОПК, будут проведены именно на немецких двигателях. Но через некоторое время после передачи программы разработки Уральскому заводу гражданской авиации может вновь подняться вопрос об оснащении машины перспективными авиационными двигателями отечественного производства.

Одним из наиболее привлекательных вариантов в этом отношении, по словам источника, может оказаться турбовальный двигатель пятого поколения ВК-800С, серийное производство которого также может быть развернуто на производственных мощностях УЗГА. Этот двигатель, согласно данным разработчика, может применяться в конструкции вертолетов и многоцелевых самолетов с грузоподъемностью до 1,5 т. Окончательного решения по отечественным двигателям, способным обеспечить максимальную продолжительность полета в 48 часов, еще нет, а завершать цикл испытаний, в который входит и тестирование защищенной системы управления по спутниковому каналу, беспилотник будет на немецких силовых агрегатах. Такое решение, по словам собеседника «Известий», более чем обоснованно и продиктовано желанием максимально ускорить работы.

Альтаир Беспилотный летательный аппарат во время испытаний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Ключевая задача на данном этапе — подтвердить пригодность машины к полетам и отработать использование оборудования, размещение которого предусмотрено в рамках заявленных военными требований. На каких двигателях это проще сделать — на тех и сделают. Отечественные двигатели до момента начала серийного производства будут подготовлены соответствующими специалистами. Их адаптируют, испытают, после чего решение примут по их размещению в машине. Если работа будет проводиться без срывов, то в целом испытательные циклы по машине и по двигателям завершатся примерно в одно и то же время», — отметил специалист.

При этом отмечается, что техническая готовность беспилотника к полетам как под нагрузкой, так и без нее — около 90%.

Завершить любой ценой

Повышенное внимание к ударным беспилотникам со стороны военных вполне понятно — разработка машины со «смешанными» ударно-разведывательными возможностями позволит значительно повысить оперативность в нанесении ударов по обнаруженным объектам противника. По словам источника «Известий» в ОПК, работа над завершением проекта идет в ускоренном режиме, а завершающий этап НИР и ОКР после передачи «Альтаира» в УЗГА находится на особом контроле руководства Минобороны. Заявления о «полной передаче результатов работ другому коллективу» источник, знакомый с ходом разработки БПЛА «Альтаир», считает недостоверными.

По данным источника, для завершения работ над беспилотником и его подготовки к использованию всего спектра бортового оборудования были привлечены те же ведущие инженеры, что работали над «Альтаиром» в ОКБ имени Симонова с момента согласования технического задания на проект ударного беспилотника с заказчиком. При этом отмечается, что силами УЗГА в Казани создана испытательная площадка, на которой машину будут готовить к полетам и «первому сбросу».

Первые полеты доработанного БПЛА «Альтаир», по словам собеседника редакции, состоятся в течение 2019 года, а уже в 2020-м может быть продемонстрирован окончательный вариант машины на полностью отечественных комплектующих.