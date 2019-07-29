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В России началось серийное производство истребителей Су-57

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. В настоящее время уже подписан контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов, говорится в брошюре к 80-летию ОКБ им. Сухого, которое входит в Объединенную авиастроительную корпорацию.

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«Многофункциональный авиационный комплекс 5-го поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. В 2019 году запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов», — приводит текст брошюры «РИА Новости».

19 июля директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, что говорить о реальных поставках истребителей Су-57 иностранным заказчикам преждевременно.

Так он прокомментировал условия закупки Су-57 Индией, которые назвал главный маршал авиации ВВС страны Бирендер Сингх Дханоа в интервью изданию «Красная звезда».

Истребитель Су-57 может развивать скорость до 2600 км/ч, обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Истребитель успешно прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии.

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