В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа назвал условия закупки истребителей пятого поколения Су-57 у России. Об этом военачальник рассказал в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, после того как Су-57 будет принят на вооружение российской армии и покажет себя в деле, Нью-Дели готов будет вернуться к вопросу о сотрудничестве с Россией в разработке и приобретении истребителя, пишет «РИА Новости».

9 июля заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов сообщил, что Индия может получить первый российский комплекс С-400 к концу 2020 – началу 2021 года.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, может развивать скорость до 2600 км/ч, обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Истребитель успешно прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии.