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В Польше совершил аварийную посадку американский истребитель F-15

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку в Польше. Как сообщает в среду, 17 июля, «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ, самолет приземлился на базе в населенном пункте Повидз.

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Сообщается, что причиной вынужденной посадки стала проблема с двигателем. Очевидцы рассказали журналистам, что видели в небе два истребителя, и у одного из них дымился двигатель.

Информации о пострадавших не поступало.

Поскольку на вооружении ВВС Польши самолетов данной модели нет, скорее всего, истребитель принадлежит кому-то из ее союзников по НАТО.

17 июня во время военных учений Североатлантического блока в Польше загорелся полигон. Площадь возгорания составила около 100 га.

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