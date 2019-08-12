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Названы сроки завершения госиспытаний новейших Су-57 и МиГ-35

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Госиспытания российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены уже в этом году, новейшие истребители МиГ-35 поколения 4++ аттестуют до конца 2021 года.

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Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Дронов в интервью, опубликованном 12 августа в газете «Красная звезда».

Дронов отметил, что верховный главнокомандующий - президент РФ Владимир Путин поручил перевооружить три авиаполка на Су-57, которые по своим возможностям превосходят истребители пятого поколения иностранных ВВС.

При этом генерал отметил и новейшие многоцелевые истребители МиГ-35, которые являются дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.

По словам Дронова, МиГ-35 более экономичен, чем уже принятые на вооружение истребители Су-30 и Су-35С. Кроме того, у него ниже стоимость.

Командующий ВВС добавил, что в войска уже в 2019 году начнут поступать новые транспортные вертолеты Ми-38Т.

9 августа в США оценили шансы американского истребителя F-22 против Су-57.

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