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Путин понадеялся на интерес Турции к представленной на МАКСе авиатехнике РФ

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в Анкаре проявят интерес к российской авиатехнике. 27 августа глава государства вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом посетил международный авиационно-космический салон МАКС-2019.

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Путин заявил, что видит новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества в сфере авиационной промышленности, которое, вероятно, «заинтересует турецких партнеров». Российский президент добавил, что глубоко ценит международное внимание к МАКСу.

«Видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала нашей страны и уникальных традиций самолетостроения, что позволяет России оставаться в числе флагманов авиакосмической отрасли», — цитирует Путина ТАСС.

Путин и Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на авиасалоне. Президенты поднялись по приставной лестнице к кабине самолета и осмотрели ее, после чего к ним присоединились министры обороны двух стран.

Затем главы государств осмотрели истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62, тяжелый вертолет Ми-38 и самолет-амфибию Бе-200, о характеристиках которого Путин лично рассказал турецкому коллеге. Также лидеры стран поднялись на борт гражданского самолета МС-21, осмотрели кабину пилота и салон лайнера.

Глава государства отметил, что на авиасалоне можно ознакомиться с перспективными разработками для беспилотных комплексов, продукцией разных стран мира, в том числе Китая, а также с экспозицией легендарных советских самолетов.

Эрдоган, в свою очередь, пригласил Путина и всех россиян на технологический фестиваль «Технофест», который пройдет в Стамбуле 17–22 сентября.

Официальное открытие авиасалона состоялось в подмосковном Жуковском. Участникам и гостям МАКСа Путин пожелал успехов, плодотворных встреч и чистого неба над головой.

После осмотра экспозиции авиафорума лидеры двух стран обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества и актуальные аспекты международной повестки дня. Особый акцент будет сделан на обстановке в Сирии, которая особо заботит турецкую сторону — ранее в августе Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что действия правительственных войск Сирии в провинции Идлиб угрожают безопасности его страны.

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