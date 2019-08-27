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Эрдогану покажут истребитель Су-57 на МАКС-2019

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Фото: ТАСС/Zuma
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомится с новейшим российским истребителем пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) во вторник, 27 августа, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

«Будем показывать и Су-57, и Су-35», — приводит его слова «Интерфакс».

Как отметил Борисов, перспективы поставок как раз зависят от показа и призвал «подождать немного».

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч. Ранее в августе в Сети появилось видео, на котором Су-57 выполняет эффектные трюки.

Авиасалон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем примут около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек. С 30 августа по 1 сентября более 300 дополнительных электричек будет ходить до авиационно-космического салона.

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