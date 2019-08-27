Люксовый вертолет в стиле Aurus показали на МАКС-2019

Холдинг «Вертолеты России» впервые презентовал вертолет с салоном повышенной комфортности «Ансат», выполненный в стилистике люксового бренда Aurus. Новинку показали на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) во вторник, 27 августа, сообщает пресс-служба компании-разработчика.

Дизайн-проект салона создали специалисты холдинга совместно с Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом. Помимо компьютерного моделирования, в салоне проводились тесты с участием людей с различными антропометрическими параметрами.

«Ансат» обладает самой большой кабиной в своем классе и обеспечивает увеличенное пространство для пассажиров благодаря дизайнерским решениям. Индивидуальное освещение и воздухораздатчики создают дополнительный комфорт для каждого человека, кроме того предусмотрены разъемы для зарядки гаджетов. Также впервые в VIP-вертолете установлена светозащитная система с сенсорным управлением.

«Это не просто новый салон, а принципиально новый подход к сегменту корпоративных перевозок — в конструкцию вертолета было внесено более 10 изменений для повышения эргономики», — сказал гендиректор холдинга Андрей Богинский, его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что проект удалось реализовать в максимально сжатые сроки: разработка салона началась в апреле этого года, сразу после утверждения дизайн-проекта.

Легкий многоцелевой вертолет «Ансат» оснащен двумя двигателями и может применяться для пассажирских перевозок, мониторинга окружающей среды, доставки грузов. Машина может применяться в температурном диапазоне от –45 до +50 градусов по Цельсию и в горной местности на высотах до 3,5 тыс. м, что успешно подтвердили испытания.

Авиасалон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем примут около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек. С 30 августа по 1 сентября более 300 дополнительных электричек будет ходить до авиационно-космического салона.