Чехия закупит американские боевые вертолеты Venom и Viper

Министерство обороны Чехии планирует закупить американские боевые вертолеты Venom и Viper. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил глава ведомства Лубомир Метнар.

По его словам, ранее предполагалось закупить Black Hawk, однако комбинация указанных машин на практике оказалась более удобной. Как сообщает ТАСС, соглашение о закупке Venom и Viper должно быть подписано до конца нынешнего года. Ожидается, что вертолеты поступят на вооружение к 2023 году.

Закупка восьми вертолетов UH-1Y Venom и четырех AH-1Z Viper обойдется Чехии в 14,5 млрд крон (около $630 млн).

Как сообщалось 8 августа, Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Южной Корее 12 многоцелевых вертолетов MH-60R за $800 млн. Сеул решил закупить вертолеты с обширными сопутствующими средствами радиолокации, связи и вооружениями, чтобы сдерживать региональные угрозы.