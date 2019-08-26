Дополнительные электрички пустят в Подмосковье во время МАКС-2019

Больше 300 дополнительных электричек будут ходить с 30 августа по 1 сентября до Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, который пройдет в подмосковном Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в понедельник, 26 августа.

Всего назначаются больше 300 дополнительных электропоездов на Казанском направлении МЖД. В сообщении компании говорится, что электричка от Казанского вокзала является одним из самых удобных и быстрых способов добраться до станций Отдых и 42 км, а оттуда до выставочного комплекса будут курсировать бесплатные автобусы, пишет агентство городских новостей «Москва».

30 августа назначаются восемь дополнительных поездов на участке Москва — платформа 47 км, а 31 августа — 150 дополнительных электричек на участках Москва–Раменское и Москва — платформа 47 км. 1 сентября будут назначены 149 дополнительных электричек между Москвой и станциями Раменское и 47 км. В дни проведения МАКС-2019 нескольким десяткам поездов будут назначены дополнительные остановки на станции 42 км. Также 31 августа и 1 сентября на платформе Отдых будут дополнительно останавливаться четыре экспресса, курсирующих между Москвой и Рязанью (№ 7041, 7042, 7043, 7044).

«Также в дни массового посещения авиасалона будут сокращены интервалы движения поездов до 5–12 минут и открыты дополнительные кассы на станциях», — приводит телеканал «360» слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

Авиасалон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем примут около 30 стран.