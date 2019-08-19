Прямой эфир

ЕКА отказалось от участия в выставочной экспозиции МАКС-2019

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейское космическое агентство (ЕКА) в этом году отказалось от участия в выставочной экспозиции авиасалона МАКС. Об этом сообщили в понедельник, 19 августа, в оргкомитете форума.

Гари не знает: российский водородный самолет представят на МАКС-2019
Созданные для авиации топливные элементы могут быть использованы на любых других видах транспорта

«Впервые за многие годы на авиасалоне не будет шале Европейского космического агентства. Однако делегация агентства будет работать на мероприятиях авиасалона», — цитирует ТАСС представителя оргкомитета.

В ЕКА информагентству подтвердили, что формат участия в авиасалоне изменился.

МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Как сообщалось 16 августа, на авиасалоне впервые покажут экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного Ил-112ВЭ. Также на МАКСе представят макет беспилотника вертикального взлета массой 7 т.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вертолетные перевозки заработают в Подмосковье к авиасалону МАКС-2019
Россия представит на МАКС-2019 новейшие модификации Ил-76 и Ил-78

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019