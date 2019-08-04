Беспилотник вертикального взлета представят на МАКС-2019

Макет беспилотника вертикального взлета массой семь тонн представят на авиакосмическом салоне МАКС-2019. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель группы «Кронштадт» — компании-разработчика машины.

«Мы не оставляем эту тему, продолжаем работу в этом направлении, изучаем возможности гражданского применения машины», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на авиасалоне МАКС-2019 группа планирует привлечь внимание потенциальных потребителей. Авиакосмический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.

«Кронштадт» объединяет ряд предприятий, специализирующихся на производстве сложных технических средств в воздухе, на море и на суше.

Ранее сообщалось, что группа «Кронштадт» планирует создать беспилотный летательный аппарат на основе самолета Ил-112 авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.

3 августа стало известно, что на статической экспозиции МАКС-2019 впервые покажут истребитель пятого поколения Су-57.