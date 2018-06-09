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В России создадут беспилотник для освоения Арктики

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Фото: commons.wikimedia.org
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Беспилотный летательный аппарат на основе самолета Ил-112 планирует создать Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина. Для этого компания подписала меморандум о формировании рабочей группы с компанией «Кронштадт», которая специализируется на разработке беспилотных авиационных систем, бортового оборудования беспилотников и наземных пунктов управления.

«В наших интересах создать транспортный беспилотник, который мог бы решить задачи грузоперевозок в отдаленные районы с трудной доступностью. А учитывая активное освоение Арктики, можно предположить, что воздушные суда, способные в автономном режиме транспортировать до нескольких тонн груза из одной точки в другую, будут крайне востребованы», — приводит слова гендиректора ПАО «Ил» Алексея Рогозина пресс-служба группы «Кронштадт».

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Согласно сообщению, от группы «Кронштадт» в этом проекте задействуют Центр перспективных исследований, а от «Ильюшина» — создаваемый в Жуковском Центр аэрокосмических технологий имени Мясищева, который впоследствии станет главной площадкой в рамках данной рабочей группы.

Ил-112 — проектируемый российский транспортный самолет, предназначенный для замены парка советских самолетов типа Ан-26. Может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах не только с бетонированным, но и грунтовым покрытием. Рассчитан на перевозку 44 пассажиров на расстояние 1000–2400 км.

3 июня сообщалось, что российское авиастроение может модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и возобновить его выпуск под другим брендом, о чем заявил член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник.

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