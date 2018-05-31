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В России испытали модель двухфюзеляжного самолета

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Фото: ЦАГИ
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Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени Жуковского испытали модель среднего транспортного двухфюзеляжного самолета, говорится в сообщении на сайте учреждения. Сотрудники института провели продувочные испытания самолета во взлетной и посадочной конфигурациях.

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Эксперименты проходили в малой дозвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ на режимах взлета и посадки при скорости воздушного потока до 50 м/с. Удалось установить благоприятный эффект при использовании щитков с пилообразной задней кромкой.

Следующий этап исследований намечен на начало 2019 года. Аэродинамики института испытают адаптивную механизацию крыла.

Проект перспективного двухфюзеляжного самолета существует в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на период 2013–2025 годов». Самолет сможет перевозить грузы до 40 т и даже применяться в качестве носителя космических аппаратов.

25 мая гендиректор «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов сообщил, что осенью 2018 года в Китае может пройти публичная презентация новейшего российского пассажирского самолета МС-21.

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