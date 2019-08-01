Вертолетные перевозки заработают в Подмосковье к авиасалону МАКС-2019

В Подмосковье с 27 августа по 1 сентября запустят вертолеты как регулярные воздушные такси. Рейсы будут курсировать из хелипарка «Подушкино» на авиасалон МАКС-2019 и обратно.

Перевозки будет выполнять компания HeliExpress на вертолетах «Ансат». Пассажиров зарегистрируют на вертолетное такси в «Подушкино», а до вертолетов довезут на микроавтобусе.

Пассажиры смогут забронировать билет онлайн. Расписание рейсов будут публиковать на сайте heliexpress. Стоимость билета в одну сторону составит от 19 тыс. до 23 тыс. рублей в зависимости от времени рейса, уточняет РИАМО. Время полета — 20 минут.

Директор по связям с общественностью Азад Каррыев сообщил, что время в пути от «Подушкино» до посадочной площадки МАКС составит около 20 минут. Такие перевозки заинтересуют как любителей авиации, так и посетителей авиасалона, отметил он.

«Мы говорим про бизнес-сообщество, для которого перелет на выставку является способом сэкономить время и деньги», — цитирует Каррыева телеканал «360».

В последний раз регулярные вертолетные рейсы в Московской зоне использования воздушного пространства выполняли с 1960 по 1971 год. Жители и гости столицы могли сесть на вертолетное такси на станции «Аэрофлота» на Ленинградском проспекте и добраться в аэропорты Внуково и Шереметьево, пишет сайт kp.ru. Аэропорты Внуково и Быково также связывало вертолетным сообщением.

По словам гендиректора компании-перевозчика «Русские вертолетные системы» Алексея Зайцева, HeliExpress может запустить вертолетные перевозки из регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в Москву и обратно.

31 июля в пресс-службе «Рособоронэкспорта» сообщили, что Россия в ходе авиасалона МАКС-2019 проведет серию презентаций зарубежным заказчикам новейших модификаций самолетов Ил-76 и Ил-78.