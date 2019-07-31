Россия представит на МАКС-2019 новейшие модификации Ил-76 и Ил-78

Россия в ходе авиасалона МАКС-2019 проведет серию презентаций зарубежным заказчикам новейших модификаций самолетов Ил-76 и Ил-78. Об этом в среду, 31 июля, сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

Отмечается, что самолеты будут продемонстрированы потенциальным заказчикам «из стран СНГ, Азии и Африки, арабского Востока и Латинской Америки».

В пресс-службе добавили, что сегодня «прекрасные» перспективы экспорта есть у военно-транспортных и специальных самолетов Ил-76МД-90А(Э) и Ил-78МК-90, передает «РИА Новости».

В мае сообщалось, что на МАКС-2019 впервые продемонстрируют иностранным делегациям истребители пятого поколения Су-57.

Международный авиасалон МАКС пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.