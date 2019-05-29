Истребители Су-57 покажут на авиасалоне МАКС

Истребители пятого поколения Су-57 впервые продемонстрируют иностранным делегациям на авиасалоне МАКС-2019. Об этом в среду, 29 мая, сообщили в «Рособоронэкспорте».

«Делегациям от ВВС и всем гостям Международного авиационно-космического салона в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября будут представлены новейшие истребители пятого поколения Су-57», — говорится в сообщении, размещенном на сайте концерна.

Помимо Су-57, посетители МАКСа увидят легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМ, а также другую военно-авиационную технику.

Ранее в Минобороны сообщили, что Военно-космические силы России получат первый Су-57 в конце 2019 года. В ведомстве отметили, что Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) полностью готов к началу серийного производства этих истребителей.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Истребитель успешно прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии.