Прямой эфир

Истребители Су-57 покажут на авиасалоне МАКС

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Истребители пятого поколения Су-57 впервые продемонстрируют иностранным делегациям на авиасалоне МАКС-2019. Об этом в среду, 29 мая, сообщили в «Рособоронэкспорте».

Полтриллиона за господство в воздухе: сколько стоит партия Су-57
Закупки истребителей пятого поколения для ВВС России необходимы, но обойдутся недешево

«Делегациям от ВВС и всем гостям Международного авиационно-космического салона в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября будут представлены новейшие истребители пятого поколения Су-57», — говорится в сообщении, размещенном на сайте концерна.

Помимо Су-57, посетители МАКСа увидят легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМ, а также другую военно-авиационную технику.

Ранее в Минобороны сообщили, что Военно-космические силы России получат первый Су-57 в конце 2019 года. В ведомстве отметили, что Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) полностью готов к началу серийного производства этих истребителей.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Истребитель успешно прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России cформируют авиационные полки из истребителей пятого поколения Су-57
Американские СМИ раскрыли «настоящую» цену Су-57

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017