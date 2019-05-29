«КнААЗ» готов к началу серийного производства истребителей Су-57

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод («КнААЗ») полностью готов к началу серийного производства новейших истребителей пятого поколения Су-57. Об этом 29 мая сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко во время посещения предприятия.

По его словам, первый самолет поступит в ВКС уже в конце 2019 года.

«Речь идет уже о серийной машине. Сегодня мы посмотрели готовность самолета и вообще готовность предприятия к серийному производству Су-57. Мы полностью удовлетворены увиденным и надеемся, что все планы будут выполнены», — цитирует Криворучко «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три полка ВКС перспективными Су-57 и выразил надежду, что в вскоре будет заключен контракт на поставку 76 истребителей.

19 мая источники в Минобороны рассказали «Известиям», что авиационные полки, оснащенные Су-57, появятся в Воздушно-космических силах раньше 2027 года.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Истребитель успешно прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии.