Американские истребители маскируют под Су-57

Американский истребитель F-26C пытаются превратить в российский Су-57. На авиабазе ВВС США свои машины красят в русский «пиксельный орнамент». F-16 не похож на российский «Су», но пилоты должны научиться узнавать окраску в небе. Эскадрилья «Агрессор» готовит летчиков к встрече с самолетами стран-противников.