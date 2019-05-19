В России cформируют авиационные полки из истребителей пятого поколения Су-57

Авиационные полки, оснащенные самолетами "пятого поколения" Су-57, появятся в Воздушно-космических силах раньше 2027 года, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.

Эти военные части будут иметь принципиально новую структуру: в их составе появятся специальные наземные подразделения, отвечающие за радиолокационную незаметность самолетов.

Эксперты полагают, что "полки пятого поколения" прикроют основные стратегические направления: Дальний Восток, Юго- и Северо-запад России.

О том, что 76 истребителей Су-57 поступит в ВКС к 2027 году, президент РФ Владимир Путин заявил на военном совещании в Сочи 15 мая. Такое количество самолетов позволит укомплектовать три полка двухэскадрильного состава, в каждом из которых по штату должно быть по 24 летательных аппарата.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения. Первый полет машина совершила в 2010 г. Самолет может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, дальность полета составляет около 4,3 тыс. км. Су-57 способен обнаружить летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до тридцати целей. Со времени первого полета построено в общей сложности десять летных экземпляров. Истребитель Су-57 успешно прошел испытания не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях в Сирии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 20 мая.