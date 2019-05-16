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Песков пояснил слова Путина о закупке Су-57

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Закупка 76 Су-57 вместо 16, о которой говорил президент России Владимир Путин, будет произведена без увеличения бюджета. Средства перераспределят, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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На вопрос журналистов, как получается, что снижение цены на 20% позволит увеличить количество закупаемой техники в несколько раз, Песков пояснил, что речь не идет о простой математической формуле.

По словам Пескова, уже известно, что именно будет снижено. Однако это «тема оборонных совещаний, которые, как вы знаете, проводятся в непубличном режиме».

15 мая Путин заявил о необходимости перевооружить к 2028 году три полка перспективными авиакомплексами Су-57. По его словам, в ближайшее время будет подписан контракт на 76 истребителей. Изначально до 2027 года планировали закупить только 16 самолетов.

«Проанализировали вчера ситуацию, министр доложил, в результате проделанной работы, в результате того, что мы договорились с промышленностью, промышленность фактически на 20% снизила стоимость и летательных аппаратов, и вооружения, у нас появилась возможность закупить гораздо больше боевых машин этого класса и, по сути, нового поколения», — сказал президент.

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