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Путин заявил о необходимости оснастить три авиаполка Су-57

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике заявил, что к 2028 году три авиационных полка Воздушно-космических сил (ВКС) должны быть перевооружены перспективными авиакомплексами Су-57, пишет в среду, 15 мая, «Интерфакс».

Кроме того, по словам Путина, в ближайшее время будет подписан контракт на поставку 76 истребителей Су-57.

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Он рассказал, что изначально, в соответствии с программой вооружений до 2027 года планировали закупить только 16 самолетов. «Проанализировали вчера ситуацию, министр доложил, в результате проделанной работы, в результате того, что мы договорились с промышленностью, промышленность фактически на 20% снизила стоимость и летательных аппаратов, и вооружения, у нас появилась возможность закупить гораздо больше боевых машин этого класса и, по сути, нового поколения», — пояснил президент.

Помимо этого Путин поручил к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный на замену Су-27. Он был создан с применением технологий малозаметности. Первый полет машина совершила еще в 2010 году. За время, прошедшее с первого полета, построено в общей сложности 10 летных прототипов.

В летной машине воплощены самые современные технологии российского оборонно-промышленного комплекса. Самолет может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, способен обнаружить летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Для него разрабатывают сверхдальнобойную гиперзвуковую ракету «воздух–воздух» Р-37М, которая может поражать высокоскоростные воздушные цели на расстоянии более 300 км.

Истребитель успешно прошел испытания не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях в Сирии.

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