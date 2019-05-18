Американские СМИ раскрыли «настоящую» цену Су-57

Журналисты американского издания The Drive назвали «настоящий» ценник российских истребителей пятого поколения Су-57. По их словам, 76 самолетов не могут стоить 170 млрд рублей, и это «вызывает серьезные вопросы».

«Это меньше, чем предполагаемая цена Су-30МКК, который Россия продала Китаю почти два десятилетия назад», — пишет The Drive.

Эксперты отмечают, что в действительности за такие деньги можно приобрести только первую партию истребителей из 16 машин (то есть по цене 10,6 млрд рублей за единицу, а не 2,2 млрд рублей).

Издание также отмечает, что трудно понять, каким образом какие-либо усовершенствования производственной линии или изменения конфигурации самолета могут привести к столь резкому снижению цены.

15 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике заявил, что к 2028 году три авиационных полка Воздушно-космических сил (ВКС) должны быть перевооружены перспективными авиакомплексами Су-57. По словам Путина, в ближайшее время будет подписан контракт на поставку 76 истребителей Су-57.

«В результате того, что мы договорились с промышленностью, промышленность фактически на 20% снизила стоимость и летательных аппаратов, и вооружения, у нас появилась возможность закупить гораздо больше боевых машин этого класса и, по сути, нового поколения», — пояснил президент.

Как сообщила газета «Коммерсант», покупка обойдется в 170 млрд рублей. При этом, по данным источников «Известий», ожидаемая стоимость истребителя Су-57 в серии составляла в 2014 году около 2,5 млрд рублей, и сегодня с учетом влияния инфляции за прошедшие годы достигает свыше 3 млрд рублей.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный на замену Су-27. Он был создан с применением технологий малозаметности. Первый полет машина совершила еще в 2010 году. За время, прошедшее с первого полета, построено в общей сложности 10 летных прототипов.

В летной машине воплощены самые современные технологии российского оборонно-промышленного комплекса. Самолет может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, способен обнаружить летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Для него разрабатывают сверхдальнобойную гиперзвуковую ракету «воздух–воздух» Р-37М, которая может поражать высокоскоростные воздушные цели на расстоянии более 300 км.

Истребитель успешно прошел испытания не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях в Сирии.