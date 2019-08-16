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Самолеты СУ-57Э и ИЛ-112ВЭ презентуют на МАКС-2019

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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На авиасалоне МАКС-2019 впервые покажут экспортный вариант истребителя пятого поколения СУ-57Э и военно-транспортного ИЛ-112ВЭ. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Рособоронэкспорта.

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«Российские производители впервые представят самые горячие и ожидаемые новинки последних лет — многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ. Рособоронэкспорт готов по желанию иностранных партнеров провести презентации этих самолетов и открыть новую страницу в продвижении ультрасовременных авиационных комплексов на мировой рынок», — рассказал генеральный директор Рособоронэкспорта и заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев. По его мнению, интерес к новым самолетам будет колоссальным.

Су-57Э разработки и производства ПАО «Компания «Сухой» и Ил-112ВЭ от ПАО «Ил» получили всю необходимую экспортную документацию, так что теперь Рособоронэкспорт может предлагать их иностранным заказчикам.

Истребители Су-57Э предназначены для решения широкого спектра боевых задач при действиях по воздушным, наземным и морским целям. Их можно эксплуатировать круглосуточно и всепогодно, а также в сложной помеховой обстановке. Уровень заметности у Су-57Э довольно низкий, их комплекс вооружения и бортовое оборудование защищены от помех, а также они способны поддерживать длительный сверхзвуковой режим полета.

Военно-транспортные самолеты Ил-112ВЭ — экспортный вариант самолетов Ил-112В, созданных в интересах ВВС России и предназначенных для перевозки и десантирования грузов, транспорта, техники, амуниции и личного состава. Оборудование Ил-112ВЭ позволяет использовать самолет в простых и сложных метеоусловиях в различном климате, а его грузовая кабина может перевозить самоходную и несамоходную технику. Новый вид двигателей обеспечивает транспорту безопасность полетов и высокие взлетно-посадочные характеристики. Также Ил-112ВЭ поддерживает возможность автономной эксплуатации даже на неподготовленных к ней аэродромах.

Ранее стало известно, что на МАКС-2019 представят первый экологически чистый и почти бесшумного пилотируемый самолет на водородной тяге, а также макет беспилотника вертикального взлета массой семь тонн.

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