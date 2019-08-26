Беспилотный вертолет AURA 100 представят на МАКС-2019

На авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в Жуковском, состоится презентация беспилотного вертолета AURA 100. Об этом 26 августа «РИА Новости» сообщил ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

«Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа AURA 100 взлетной массой порядка 275 кг построен по соосной схеме. Его разработчик — входящая в международную группу AGC компания AURA запланировала премьерный показ беспилотника на МАКС-2019», — рассказал Федутинов.

Эксперт отметил, что новый беспилотник способен выполнять полеты продолжительностью до трех часов на скорости, достигающей 150 км/ч. Потолок применения составляет 1,5 тыс. м, а использованный радиоканал позволяет эксплуатировать вертолет на удалении до 100 км.

При проектировании AURA 100 реализовывались принципы открытой архитектуры, что позволило адаптировать летательный аппарат под разнообразные цели. В их число входят мониторинг, геофизические и спасательные операции, транспортные задачи и др.

За систему управления отвечают алгоритмы автоматического полета по маршруту, в этом же режиме выполняются процедуры взлета и посадки, основанные на системе технического зрения. Предполетные процедуры вертолета также автоматизированы.

16 августа сообщалось, что на авиасалоне МАКС-2019 презентуют самолеты Су-57Э и Ил-112ВЭ, а также первый экологически чистый и почти бесшумно пилотируемый самолет на водородной тяге.