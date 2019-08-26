Прямой эфир

Беспилотный вертолет AURA 100 представят на МАКС-2019

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в Жуковском, состоится презентация беспилотного вертолета AURA 100. Об этом 26 августа «РИА Новости» сообщил ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

«Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа AURA 100 взлетной массой порядка 275 кг построен по соосной схеме. Его разработчик — входящая в международную группу AGC компания AURA запланировала премьерный показ беспилотника на МАКС-2019», — рассказал Федутинов.

Эксперт отметил, что новый беспилотник способен выполнять полеты продолжительностью до трех часов на скорости, достигающей 150 км/ч. Потолок применения составляет 1,5 тыс. м, а использованный радиоканал позволяет эксплуатировать вертолет на удалении до 100 км.

При проектировании AURA 100 реализовывались принципы открытой архитектуры, что позволило адаптировать летательный аппарат под разнообразные цели. В их число входят мониторинг, геофизические и спасательные операции, транспортные задачи и др.

За систему управления отвечают алгоритмы автоматического полета по маршруту, в этом же режиме выполняются процедуры взлета и посадки, основанные на системе технического зрения. Предполетные процедуры вертолета также автоматизированы.

16 августа сообщалось, что на авиасалоне МАКС-2019 презентуют самолеты Су-57Э и Ил-112ВЭ, а также первый экологически чистый и почти бесшумно пилотируемый самолет на водородной тяге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дополнительные электрички пустят в Подмосковье во время МАКС-2019
Вертолетные перевозки заработают в Подмосковье к авиасалону МАКС-2019

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019