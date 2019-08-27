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Начался второй этап поставок С-400 в Турцию

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Россия начала поставку второй батареи зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Во вторник, 27 августа, в Анкару прибыл транспортный самолет с элементами российских систем, пишет ТАСС.

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Первый лайнер приземлился на авиабазе Мюртед.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля, первый этап завершился 25 июля. За это время в Турцию прибыли 30 российских самолетов с компонентами С-400.

Как пишут СМИ, по действующему контракту поставки завершатся до конца 2019 года.

Москва и Анкара заключили договор о поставках С-400 в 2017 году. США выступили против сделки и стали угрожать Турции санкциями за приобретение российского вооружения.

В частности, Вашингтон исключил Турцию из программы по производству истребителей F-35. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.

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