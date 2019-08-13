Разногласия из-за С-400 не повлияли на деятельность военной базы США в Турции

Разногласия между Вашингтоном и Анкарой в связи с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не привели к ограничению американских операций на военной базе Инджирлик. Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в Пентагоне.

Как отметил командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан, у него «нет совершенно никакой обеспокоенности» относительно деятельности американской военной базы.

«На нашем уровне, на уровне военных, мы остаемся очень близки с нашими турецкими партнерами, и я не предвижу в будущем никаких изменений в этом», — цитирует генерала ТАСС.

12 августа сообщалось, что элементы второй батареи российской ЗРС С-400 доставят в Турцию в августе-сентябре. Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля, первый этап завершился 25 июля.

Москва и Анкара заключили договор о поставках С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.