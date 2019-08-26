В Кремле анонсировали темы встречи Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве обсудят двустороннее сотрудничество в различных сферах, а также вопросы международной и региональной повестки дня. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Так, на повестке дня будет стоять сотрудничество Москвы и Анкары «в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах».

Как заявил ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры также обсудят ситуацию на Украине. Особый акцент будет сделан на обстановке в Сирии, которая особо заботит турецкую сторону, так как обстановка в Идлибе остается напряженной.

Ранее в августе Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что действия правительственных войск Сирии в провинции Идлиб угрожают безопасности его страны.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском 27 августа, переговоры пройдут после посещения авиасалона. Визит турецкого лидера в Москву продлится один день.