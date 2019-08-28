Договор по МАКСимуму: Путин и Эрдоган обсудили варианты сотрудничества

Россия и Турция обсудили возможность совместного производства военной техники. Об этом стало известно по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на авиационно-космическом салоне «МАКС-2019». Лидеры также затронули проблему урегулирования сирийского кризиса, в частности, вопрос ликвидации террористов в Идлибе. Между тем в Совете Федерации РФ считают сотрудничество Москвы и Анкары в военной сфере весьма перспективным.

Не пломбиром единым

К международной выставке в этом году было приковано особое внимание. Мероприятие стало площадкой для переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

После того как лидеры торжественно открыли «МАКС-2019», российский президент показал турецкому коллеге главные экспонаты выставки, включая новейший российский истребитель Су-57 и перспективный среднемагистральный лайнер МС-21. Турецкий лидер также поинтересовался президентским лимузином «Аурус».

Кроме того, оба президента посетили павильон «Роскосмоса», где провели телемост с космонавтами, работающими на Международной космической станции. Утром 27 августа космический корабль «Союз-МС-14» с роботом Федором успешно состыковался с МКС со второй попытки.

— Дорогие друзья, мы вас приветствуем и поздравляем с результатами сегодняшней работы. Знаем, что ситуация в чем-то была нештатной, но вы, как обычно для нашей космонавтики, для наших космонавтов, справились блестяще с этой работой, — сказал Владимир Путин.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Реджепу Тайипу Эрдогану организовать полет турецкого космонавта на орбиту. Идея главному иностранному гостю выставки пришлась по душе.

— Мы присоединимся к вашей священной работе, к совместной нашей работе, еще раз хочу поблагодарить от имени нашей нации, — ответил президент Турции.

До начала двусторонней беседы главы государств успели не только посмотреть авиашоу, но и отведать мороженого. Для себя Владимир Путин выбрал «Коровку из Кореновки», а для господина Эрдогана — «Вологодское». Покупка мороженого в Жуковском уже стала некой традицией для российского президента. Он расплатился пятитысячной купюрой.

— Сдачу министру отдайте, — кивнул Владимир Путин в сторону главы Минпромторга Дениса Мантурoва. — Это ему на развитие авиации.

— Спасибо за щедрость, — засмеялся министр.

Надо поговорить

В настоящий момент российско-турецкие отношения развиваются по всем направлениям. Так, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что взаимный товарооборот уже превысил $25 млрд, однако необходимо достичь цифры $100 млрд. По графику идет и строительство «Турецкого потока». Владимир Путин отметил, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям. При этом после увеличения мощности газопровода за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции. Ведется работа по подготовке межправительственного соглашения, нацеленного на дальнейшее расширение практики расчетов в национальных валютах во взаимной торговле, отметил Владимир Путин. Кроме того, «Росатом» возводит первую в Турции АЭС «Аккую». Первый энергоблок должен быть запущен в 2023 году к столетнему юбилею Турецкой Республики.

Активно расширяется сотрудничество и в военно-технической сфере. Владимир Путин сообщил, что очередная поставка комплексов С-400 по контракту с Турцией прошла 27 августа. Второй этап будет продолжаться до конца сентября. Президент РФ на итоговой пресс-конференции заявил о готовности организовать полеты Су-30СМ для турецких летчиков. Он также рассказал, что обсуждал с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность сотрудничества по истребителям Су-35 и перспективы совместного производства военной техники.

— Речь шла не только о военном сотрудничестве или о сотрудничестве в военно-технической области, но и в гражданских областях, и в космосе, и в сфере авиации, — отметил Владимир Путин.

Президент Турции старается полностью обеспечить суверенитет своей страны, отметил в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Эрдоган — прагматичный политик, который понимает, что российские комплексы С-400 или истребитель Су-57 не только дешевле, но и превосходят по качеству американские аналоги. Анкара заинтересована в дружественных отношениях с Москвой в силу геополитики, поскольку вес РФ на международной арене только возрастает, — подчеркнул сенатор.

Лидеры двух стран обсудили и ситуацию в Сирии, в частности, создание зоны безопасности в районе турецко-сирийской границы. Россия и Турция тесно взаимодействуют в астанинском формате с участием Ирана.

Москва и Анкара также наметили дальнейшие действия по ликвидации террористов в Идлибе, которые по-прежнему представляют основную угрозу стабильности САР и всему региону. Российский лидер отметил, что в ходе переговоров был затронут вопрос формирования и запуска сирийского Конституционного комитета. Владимир Путин выразил надежду, что комитет приступит к своей работе в Женеве уже в ближайшее время.

Приезд Эрдогана в Москву хотя и внеплановый, но довольно знаковый, если учитывать, что лидеры Турции и России должны были встретиться в Анкаре уже в середине сентября, считает турецкий политолог Керим Хас.

— Визит 27 августа носит вынужденный и внезапный характер, — рассказал «Известиям» эксперт. — Необходимость переговорить с российским коллегой возникла после удара сирийских ВВС по турецкой колонне.

По его словам, наиболее «логичный выход из ситуации — прямой диалог с Дамаском, который у Анкары фактически отсутствует». Поэтому Анкара и попросила Москву о встрече.

Проводив турецкого гостя, Владимир Путин отправился в Саратов, где осмотрел новый аэропорт Гагарин. А оттуда — в Казань, на закрытие 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

Силы небесные

На «MАКС-2019» в этом году прибыли 120 делегаций из 65 стран мира. На главной выставочной площадке расположилась центральная экспозиция авиасалона: истребитель пятого поколения Су-57, новый многоцелевой вертолет Ми-38, самолет-амфибия Бе-200 «Альтаир», а также среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.

Большая часть этой техники была показана главам государств во время демонстрационных полетов. Особенно впечатлил зрителей групповой пилотаж новейших боевых самолетов — Су-57, Су-35 и Су-34. Свои возможности в одиночном пилотировании показал перспективный истребитель Миг-35. Также зрители увидели слаженную работу девяти различных боевых вертолетов. Кроме того, в воздух поднялись гражданские МС-21 и самолет «Сухого» SSJ-100.

На авиасалоне впервые представили концепцию экспортного варианта Су-57. Консультации по продажам этого самолета будут вести представители РФ. Неслучайно именно этой разработке уделили особое внимание президенты России и Турции.

— У Су-57 есть своя ниша на мировом рынке, — рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов. — Это те страны, которые уже эксплуатируют самолеты семейства Су-27/Су-30/Су-35. Благодаря Су-57 они могут увеличить возможности своих ВВС. А кроме того, это государства, которым США в силу разных причин не могут или не хотят продавать свои истребители F-35. Турция относится как раз ко второй категории.

На статических площадках был представлен и многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 поколения 4++, а также модели учебно-боевых самолетов Як-130 и Як-152, новый самолет-заправщик Ил-78МК-90А и легкий военно-транспортный Ил-112ВЭ. Впервые публике продемонстрировали многоцелевой беспилотник «Орион-Е», а в исторической части выставки можно было увидеть экспериментальный российский истребитель Су-47 «Беркут».