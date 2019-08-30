Эрдоган объявил о переговорах с Россией по поставкам истребителей Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам истребителей Су-57. Об этом он сказал журналистам в пятницу, 30 августа.

«Переговоры (по Су-57. — Ред.) ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в России остались представители наших министерств, которые там работают», — цитирует турецкого лидера «РИА Новости».

Эрдоган отметил, что Турция будет действовать, «положив на стол переговоров свои условия по кредитованию и совместному производству».

«Если США не изменят свою позицию (по поставкам истребителей F-35. — Ред.), мы будем искать выход из этой ситуации», — добавил президент.

29 августа Эрдоган допустил возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35. Об этом он сказал после того, как накануне посетил авиасалон «МАКС-2019» в подмосковном Жуковском вместе с президентом России Владимиром Путиным. Уже тогда турецкий лидер интересовался возможностью покупки истребителей Су-57.

США в одностороннем порядке исключили Турцию из программы по производству F-35 в середине июля. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм тогда заявила, что американский истребитель не может сосуществовать с российской «платформой сбора разведданных».

За несколько дней до этого президент США Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, поскольку Анкара согласилась на покупку российских С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок истребителей грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд, и четыре самолета из 100 уже поставлены.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля и, предположительно, продлятся до апреля 2020 года. Эрдоган назвал сделку с РФ важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО. Турецкие власти также неоднократно заявляли, что не откажутся от С-400, несмотря на недовольство Соединенных Штатов.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч.