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Эрдоган поинтересовался у Путина возможностью покупки Су-57

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил заинтересованность в покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском.

Как отмечает «РИА Новости», первым делом Эрдоган спросил, проводятся ли уже полеты Су-57, на что российский президент ответил утвердительно.

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«А его можно купить?» — поинтересовался Эрдоган.

«Можете купить», — с улыбкой ответил Путин после небольшой паузы.

По словам журналистов, после этого оба лидера рассмеялись.

Ранее 27 августа сообщалось, что Путин и Эрдоган в ходе МАКС-2019 осмотрели новейший российский истребитель Су-57. Главы государств поднялись к кабине самолета по приставной лестнице, после чего обсудили увиденное. К беседе также присоединились министры обороны России и Турции.

16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, поскольку страна согласилась на покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок истребителей грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд, и четыре самолета уже поставлены.

В апреле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае отказа США от поставок F-35 страна намерена закупить аналогичные самолеты в другой стране.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч.

Авиасалон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем примут около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек. С 30 августа по 1 сентября более 300 дополнительных электричек будет ходить до авиационно-космического салона.

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