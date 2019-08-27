Путин обсудил с Эрдоганом совместную работу по Су-57 и другим самолетам

Президент России Владимир Путин рассказал, что обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом совместное производство российской авиатехники, в том числе истребителей пятого поколения Су-57. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает ТАСС.

«Поговорили о сотрудничестве по Су-35 и о возможной работе даже по новому самолету Су-57. Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнеров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства», — отметил российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции.

Ранее 27 августа Эрдоган выразил заинтересованность в покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском.

Путин и Эрдоган в рамках МАКС-2019 осмотрели Су-57. Главы государств поднялись к кабине самолета по приставной лестнице, после чего обсудили увиденное. К беседе также присоединились министры обороны России и Турции.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч.

Авиасалон МАКС-2019 будет проходить в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем примут около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек. С 30 августа по 1 сентября более 300 дополнительных электричек будет ходить до авиационно-космического салона.