Путин сообщил Эрдогану о начале второго этапа поставок С-400

Президент России Владимир Путин сообщил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану о начале поставок второй батареи зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом пишет ТАСС во вторник, 27 августа.

«Сегодня, кстати, еще одна поставка прошла с утра», — сказал Путин 27 августа, обращаясь к Эрдогану.

Ранее в этот день на авиабазу Мюртед под Анкарой прибыл транспортный самолет с элементами российских ЗРК.

Как заявили в министерстве национальной обороны Турции, второй этап поставок будет проходить в течение месяца. По данным турецких СМИ, в Анкару ежедневно будут прилетать по два лайнера с элементами систем.

Первые поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля, первый этап завершился 25 июля. За это время в Турцию прибыли 30 российских самолетов с компонентами С-400. Как пишут СМИ, по действующему контракту поставки завершатся до конца 2019 года.

Эрдоган приехал в Россию с однодневным визитом 27 августа. Вместе с Путиными он посетил международный авиационно-космический салон МАКС-2019, где лидеры осмотрели новейший российский истребитель Су-57, а также истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62, тяжелый вертолет Ми-38, самолет-амфибию Бе-200 и гражданский самолет МС-21.

Путин выразил надежду, что после посещения МАКСа турецкая сторона заинтересовалась российской авиатехникой. Эрдоган подтвердил его предположения, спросив о возможности приобретения Су-57.

После посещения авиафорума лидеры двух стран обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества и актуальные аспекты международной повестки дня. Особый акцент будет сделан на обстановке в Сирии, которая заботит турецкую сторону — ранее в августе Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что действия правительственных войск Сирии в провинции Идлиб угрожают безопасности его страны.

Москва и Анкара заключили договор о поставках С-400 в 2017 году. США выступили против сделки и стали угрожать Турции санкциями за приобретение российского вооружения. В частности, Вашингтон исключил Турцию из программы по производству истребителей F-35. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.