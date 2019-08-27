Прямой эфир

Путин на МАКСе угостил Эрдогана вологодским мороженым

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым после осмотра экспозиций на международном авиасалоне МАКС-2019.

Подойдя к лотку, российский президент поинтересовался имеющимся ассортиментом и взял для турецкого лидера «Вологодское», а себе — «Коровку из Кореновки», шоколадное и сливочное, сообщает ТАСС во вторник, 27 августа.

Продавец подсчитала общую сумму покупки — 210 рублей. Путин вынул из кармана пачку банкнот, где были пятитысячные, тысячные купюры и «двухсотрублевка» с изображением Крыма. Он протянул 5 тыс. мороженщице.

«Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации», — пошутил Путин, кивнув в сторону главы Минпромторга Дениса Мантурова.

«Спасибо за щедрость», — засмеялся глава ведомства.

Эрдоган распечатал мороженое и попробовал, Путин тоже надкусил шоколадный стаканчик.

Затем российский лидер вернулся к лотку и попросил еще мороженого

«А знаете, дайте нам еще. Всех угостим», — сказал он. Члены обеих делегаций принялись выбирать из имеющегося ассортимента.

Уже после того, как Путин с Эрдоганом направились в сторону шале, где у них пройдет встреча тет-а-тет, к холодильнику с мороженым подошел глава Минобороны Сергей Шойгу. Через несколько минут компанию ему составил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он выбрал один из сортов «Чистой линии» — радужное.

«У нас операция (по стыковке корабля «Прогресс» к МКС. — Ред.) прошла успешно», — сказал он журналистам.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимают около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек.

В середине июня сообщалось, что Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения, подарив ему коробку российского мороженого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вологодское мороженое начали продавать в Кот-д'Ивуаре
Песков: министры не раз отведали мороженое от Путина на МАКС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019