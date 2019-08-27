Путин на МАКСе угостил Эрдогана вологодским мороженым

Президент России Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым после осмотра экспозиций на международном авиасалоне МАКС-2019.

Подойдя к лотку, российский президент поинтересовался имеющимся ассортиментом и взял для турецкого лидера «Вологодское», а себе — «Коровку из Кореновки», шоколадное и сливочное, сообщает ТАСС во вторник, 27 августа.

Продавец подсчитала общую сумму покупки — 210 рублей. Путин вынул из кармана пачку банкнот, где были пятитысячные, тысячные купюры и «двухсотрублевка» с изображением Крыма. Он протянул 5 тыс. мороженщице.

«Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации», — пошутил Путин, кивнув в сторону главы Минпромторга Дениса Мантурова.

«Спасибо за щедрость», — засмеялся глава ведомства.

Эрдоган распечатал мороженое и попробовал, Путин тоже надкусил шоколадный стаканчик.

Затем российский лидер вернулся к лотку и попросил еще мороженого

«А знаете, дайте нам еще. Всех угостим», — сказал он. Члены обеих делегаций принялись выбирать из имеющегося ассортимента.

Уже после того, как Путин с Эрдоганом направились в сторону шале, где у них пройдет встреча тет-а-тет, к холодильнику с мороженым подошел глава Минобороны Сергей Шойгу. Через несколько минут компанию ему составил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он выбрал один из сортов «Чистой линии» — радужное.

«У нас операция (по стыковке корабля «Прогресс» к МКС. — Ред.) прошла успешно», — сказал он журналистам.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимают около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек.

В середине июня сообщалось, что Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения, подарив ему коробку российского мороженого.