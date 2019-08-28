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Россия и Турция приступили к обсуждению поставок Анкаре Су-35 и Су-57

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Россия обсуждает с Турцией поставку республике систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и истребителей Су-35 и Су-57. Об этом в среду, 28 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева.

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По словам Шугаева, позже в среду он проведет переговоры с начальником управления оборонной промышленности при президенте Турции Исмаилом Демиром.

«Продолжим обсуждение наших тем, которые стоят на повестке: С-400, конечно, затронем, как дальше будем двигаться по тематике Су-35, по дальнейшей возможной поставке Су-57», — уточнил Шугаев.

Глава ФСВТС отметил, что Анкара проявила интерес к российским самолетам из-за прекращения участия Турции в американской программе F-35. Он добавил, что «о контрактных переговорах» речь пока не идет — сначала «должны пройти определенные консультации».

27 августа президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган посетили авиасалон «МАКС-2019». Они осмотрели новинки российской военной и гражданской авиатехники. Турецкий лидер поинтересовался о возможности покупки истребителя Су-57.

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