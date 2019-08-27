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Путин пообещал организовать полеты турецких летчиков на Су-30СМ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что готов организовать полеты турецких летчиков на истребителях Су-30СМ. Об этом во вторник, 27 августа, пишет «РИА Новости».

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«Наши гости из Турции начали знакомиться с достижениями российского авиапрома, увидели летную программу. В ходе нее продемонстрировали многоцелевые истребители Су-35, истребитель пятого поколения Су-57. Мы готовы также организовать полеты турецких летчиков на истребителях Су-30СМ», — отметил Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил заинтересованность в покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском. На вопрос можно ли приобрести самолет, Путин с улыбкой ответил, что можно.

Ранее 27 августа сообщалось, что Путин и Эрдоган в ходе МАКС-2019 осмотрели новейший российский истребитель Су-57. Главы государств поднялись к кабине самолета по приставной лестнице, после чего обсудили увиденное. К беседе также присоединились министры обороны России и Турции.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем примут около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек. С 30 августа по 1 сентября более 300 дополнительных электричек будет ходить до авиационно-космического салона.

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