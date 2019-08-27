Рогозин заявил о готовности обсуждать с КНР поставки российских двигателей

Россия и Китай готовы обсуждать сотрудничество в космической сфере. Об этом заявил во вторник, 27 августа, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе международного авиакосмического салона МАКС-2019.

По его словам, взаимодействие государств в этой области может быть разным. «От транспортных услуг: выведения российскими ракетами космических аппаратов Китая в случае развертывания многоспутниковой группировки, до возможных поставок ракетных двигателей в Китай», — цитирует главу госкорпорации «Интерфакс».

Китай мог бы поставлять в РФ радиоэлектронику, в которой российская сторона может нуждаться, отметил Рогозин.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. В день открытия на мероприятии, в частности, был представлен вертолет с салоном повышенной комфортности «Ансат», выполненный в стилистике люксового бренда Aurus.

«Корпорация тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) представила на МАКС-2019 две новые управляемые авиабомбы своей разработки — К08БЭ калибра 500 кг и К029БЭ (УПАБ-1500Б-Э) калибра 1,5 тыс. кг.