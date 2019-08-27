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Рогозин рассказал об отказавшем при стыковке «Союза» с МКС оборудовании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Аппаратура, вышедшая из строя при стыковке корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией (МКС), была не российского производства. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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«Оборудование не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет, и она не российского производства», — цитирует Рогозина «РИА Новости».

Как отмечает информагентство, аппаратура, о которой идет речь, была произведена на Украине. По словам Рогозина, ее скоро починят — на борту МКС есть необходимый ремкомплект. Речь идет о малом исследовательском модуле «Поиск», уточняет «Газета.ру».

После инцидента со стыковкой Рогозин поручил создать комиссию для оценки состояния всех блоков и агрегатов МКС.

«Если будет принято политическое решение о продлении работы станции после 2024 года, мы должны знать, какая деталь, какой узел находятся в ресурсе, вне ресурса, какого производства, есть ли у нас резервирование по ним», — отметил глава Роскосмоса.

Ранее 27 августа «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом «Федором» автоматически пристыковался к МКС. Первая попытка стыковки 24 августа прошла неудачно из-за поломки оборудования системы стыковки «Курс» на модуле «Поиск» российского сегмента станции.

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