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Рогозин оценил ситуацию со стыковкой «Союза МС-14» к МКС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил ситуацию со стыковкой корабля «Союз МС-14» с роботом «Федор» к Международной космической станции (МКС).

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«Ситуация сложная, но находится под контролем», — написал глава госкорпорации в Twitter в субботу, 24 августа.

Он отметил, что сейчас «Союз МС-14» находится в штатной закрутке на Солнце в ожидании повторной стыковки, которая запланирована на утро 27 августа.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно.

В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена, когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции. На данный момент он отведен на безопасное расстояние от МКС.

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