Рогозин оценил ситуацию со стыковкой «Союза МС-14» к МКС

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил ситуацию со стыковкой корабля «Союз МС-14» с роботом «Федор» к Международной космической станции (МКС).

«Ситуация сложная, но находится под контролем», — написал глава госкорпорации в Twitter в субботу, 24 августа.

Он отметил, что сейчас «Союз МС-14» находится в штатной закрутке на Солнце в ожидании повторной стыковки, которая запланирована на утро 27 августа.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно.

В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена, когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции. На данный момент он отведен на безопасное расстояние от МКС.