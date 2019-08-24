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Кораблю с роботом «Федором» не удалось вовремя состыковаться с МКС

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Фото: ТАСС/Госкорпорация «Роскосмос»
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Корабль «Союз МС-14» с человекоподобным российским роботом «Федором» на борту не смог вовремя состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Об этом в субботу, 24 августа, пишет ТАСС.

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Стыковка должна была состояться в 8:30 мск, но на этот момент корабль был в 96 м от МКС. Затем он начал отходить. На данный момент «Союз МС-14» отведен примерно на 300 м, пишет «Интерфакс».

По информации источника «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли, системе автоматической стыковки «Курс» не удалось стабилизировать корабль и начать сближение со станцией.

«При причаливании «Союза МС-14» к станции на дальности 100 м, возможно, произошел отказ одного полукомплекта системы сближения «Курс-НА» на корабле, он был автоматически переключен на второй, но и тут возникли проблемы, после чего ЦУП дал команду на увод корабля от станции», — сказал собеседник агентства.

В Центре управления полетами (ЦУП) началось заседание комиссии в связи с проблемами при стыковке корабля к МКС.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз–2.1а». После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

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