Антропоморфный робот «Фёдор» отправился в космос на ракете «Союз–2.1а». Для тепла ему надели варежки, а для большей патриотичности вручили флаг. Через два дня андроид присоединится к команде на МКС. Во время старта робот решил вспомнить Гагарина и скомандовал: «Поехали». Его работой на орбите будет командовать космонавт Александр Скворцов. Андроид поучаствует в нескольких экспериментах в качестве аватара. После старта, ракета «Союз–2.1а» вывела ТПК «Союз МС–14» за пределы атмосферы. Отделение всех трёх ступеней прошло штатно.