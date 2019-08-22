Робот «Федор» отчитался о первой части летных испытаний

Человекоподобный робот «Федор», который в четверг, 22 августа, отправился на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС-14» во время испытательного пуска ракеты «Союз-2.1а», сообщил, что первая часть летных испытаний прошла в штатном режиме.

«Первая часть летных испытаний прошла в соответствии с полетным заданием... Корабль находится на расчетной орбите. Всё штатно», — сообщается на странице робота в Twitter.

Отмечается, что «Федор» собрал, обработал и передал в ЦУП телеметрические данные по работе ракеты-носителя, бортовых систем корабля, перегрузках и температурно-влажностном режиме.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter поздравил робота «с успешным началом работы».

Ракета-носитель «Союз-2.1а», на борту которой находится робот «Федор», стартовала с космодрома Байконур в Казахстане 22 августа в 6:38 мск.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.