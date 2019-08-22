Прямой эфир

Робот «Федор» полетел в космос в варежках и с триколором

0
Фото: twitter.com/FEDOR
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Робот «Федор» полетел в космос в специальных варежках и с триколором. Об этом сообщалось в Тwitter-аккаунте робота в четверг, 22 августа, накануне старта.

«В робота «Федора» заложены секретные возможности»
Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров — о тайнах и задачах нового члена экипажа МКС

Полет робота начался в 6:38 22 августа — в День государственного флага России.

В «Роскосмосе» сообщили, что движения «Федора» будут ограничены, чтобы «он ничего не сломал». В будущем робот станет помощником для космонавтов.

18 августа стали известны подробности программы полета робота «Федора» на МКС, куда он прибудет 22 августа на корабле «Союз МС-14» с космодрома Байконур. Стыковка к МКС запланирована на 24 августа.

По окончании этого срока «Федор» должен будет вернуться на Землю на том же корабле, который доставит его на МКС. По его возвращении специалисты проанализируют всю собранную роботом информацию.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Разработчики рассказали о задачах робота «Федора» на МКС
Экс-астронавт NASA рассказал о главном недостатке робота «Федора»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019