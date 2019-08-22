Робот «Федор» полетел в космос в варежках и с триколором

Робот «Федор» полетел в космос в специальных варежках и с триколором. Об этом сообщалось в Тwitter-аккаунте робота в четверг, 22 августа, накануне старта.

Полет робота начался в 6:38 22 августа — в День государственного флага России.

В «Роскосмосе» сообщили, что движения «Федора» будут ограничены, чтобы «он ничего не сломал». В будущем робот станет помощником для космонавтов.

18 августа стали известны подробности программы полета робота «Федора» на МКС, куда он прибудет 22 августа на корабле «Союз МС-14» с космодрома Байконур. Стыковка к МКС запланирована на 24 августа.

По окончании этого срока «Федор» должен будет вернуться на Землю на том же корабле, который доставит его на МКС. По его возвращении специалисты проанализируют всю собранную роботом информацию.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.